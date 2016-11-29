ООН сообщила об убийстве террористами мирных жителей Мосула за неповиновение

Боевики террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) расстреливают жителей иракского Мосула за отказ от сотрудничества. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

- По имеющимся сведениям, ИГ убили 12 мирных жителей в районе Бакир на востоке города Мосул за то, что они, предположительно, не разрешили устанавливать ракеты на крышах своих домов, — цитирует представителя УВКПЧ Равину Шамдасани РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Боевики также убивают мирных жителей за отказ пускать снайперов в свои дома, попытку побега или в связи с подозрением в передаче данных.

Согласно информации, полученной ООН, 25 ноября боевики также публично застрелили 27 мирных жителей в одном из парков на севере Мосула.

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