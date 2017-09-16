Ким Чен Ын сообщил о скором завершении формирования ядерных сил КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна в ближайшем времени завершит формирование ядерных сил, несмотря на международные санкции.

Он сказал: «Мы должны ясно показать великодержавным шовинистам, как наше государство достигает завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции и блокаду».

Лидер КНДР подчеркнул, что он намерен добиться военного паритета с США, чтобы «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».

Как передает РБК, Ким Чен Ын лично осмотрел баллистическую ракету «Хвасон-12», которая была запущена 15 сентября. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Совбез ООН назвал запуск ракеты «крайне провокационным».