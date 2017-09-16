Ким Чен Ын сообщил о скором завершении формирования ядерных сил КНДР
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что страна в ближайшем времени завершит формирование ядерных сил, несмотря на международные санкции.
Он сказал: «Мы должны ясно показать великодержавным шовинистам, как наше государство достигает завершения формирования своих ядерных сил, несмотря на их безграничные санкции и блокаду».
Лидер КНДР подчеркнул, что он намерен добиться военного паритета с США, чтобы «заставить американские власти не осмеливаться говорить о военном варианте решения конфликта вокруг Северной Кореи».
Как передает РБК, Ким Чен Ын лично осмотрел баллистическую ракету «Хвасон-12», которая была запущена 15 сентября. Ракета пролетела над Японией и упала в Тихий океан. Совбез ООН назвал запуск ракеты «крайне провокационным».
Следующая новость В Мюнхене открылся фестиваль пива «Октоберфест»
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии