RT сообщил о полученном от Facebook разрешении на мультимедийные сообщения

После волны возмущения, вызванного решением социальной сети Facebook заблокировать российскому телеканалу RT возможность публиковать в соцсети мультимедийные сообщения, организация отменила свой запрет.

«Facebook разблокировал RT доступ к публикации сообщений, содержащих ссылки, картинки и видео, на англоязычной странице телеканала в социальной сети», - сообщает ТАСС со ссылкой на RT.

Ранее, 19 января американская социальная сеть Facebook заблокировала телеканалу RT возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, трансляции, видео, статьи и картинки, на англоязычной странице телеканала в социальной сети.

Facebook ввел ограничения в отношении RT во время того, как телеканал транслировал в социальной сети пресс-конференцию президента США Барака Обамы.

Это решение осудили в МИД РФ, а глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что аналогичные жесткие меры будут предприняты в отношении американских каналов, транслируемых в России.

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Места: Россия, США
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