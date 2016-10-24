Сообщение о минировании помещения телеканала «112 Украина» не подтвердилось
Саперы и кинологи с собаками не обнаружили в помещении телеканала «112 Украина» взрывоопасных предметов, деятельность редакции осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили на телеканале.
«Саперы, взрывотехники, кинологи обследовали два этажа телеканала со служебной собакой. Сотрудников канала эвакуировали. Сейчас все следственные действия завершены. Сотрудники вернулись к нормальной работе», - цитирует сообщение журналистов ТАСС.
Ранее сообщалось, что неизвестный позвонил в экстренные службы Украины и сообщил о бомбе, якобы заложенной в помещении телеканала в Киеве.
Несмотря на угрозу взрыва, работники канала не прекращали работу в прямом эфире.
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