Сообщение о бомбе заставило пассажиров выпрыгивать из самолета

В Австралии пассажиры сбежали из самолета после сообщения о заложенной бомбе.

Инцидент произошел в аэропорту города Олбери. В туалете одного из самолетов, готовившегося отправиться в рейс, была найдена записка, где говорилось о том, что воздушное судно заминировано.

Информация стала известна пассажирам, что привело к возникновению паники. По словам очевидцев, люди выпрыгивали на взлетно-посадочную полосу и старались отбежать как можно дальше от самолета, передает НСН.

Прибывшая на место происшествия полиция эвакуировала несколько десятков человек и оного арестовала. Специалисты осмотрели самолет, но взрывного устройства на его борту не обнаружили.