СМИ сообщают о незапланированно высокой явке на митинг в Вашингтоне

Организаторы протеста протестного мероприятия в Вашингтоне отказались от своей затеи из-за незапланировано высокой явки на мероприятие.

Ожидалось, что марш за права женщин соберет до 200 тысяч участников, которые маршем пройдут по центру американской столицы. Однако в Вашингтоне уже собралось более полумиллиона сторонников, которые заблокировали весь маршрут, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что после официального вступления Дональда Трампа волна протестов прокатилась по всему миру. Нового лидера США обвинили в сексизме и расизме. Организаторы митингов подчеркивают, что выступают за права женщин.