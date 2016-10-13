SONY объявила о старте продаж шлема виртуальной реальности

Официально объявлен старт продаж шлема виртуальной реальности от компании SONY. Стоимость нового продукта – 399 долларов. Цена на шлем определена корпорацией SONY пока только для продаж в США.

Что же касается российского рынка, то стоимость шлема пока не известна. Компания, представившая на мировой рынок новую разработку, последние четыре года направляла усилия своих ведущих специалистов именно на проекты в области виртуальной реальности.

Новый продукт станет не только дополнительной опцией к известной игровой приставке PlayStation 4. Специалисты компании утверждают, что область применения передовой разработки – не только видеоигры. Опциональные возможности шлема могут быть значительно расширены. С его помощью можно будет визуализировать маршрут планируемого путешествия и наглядно изучать окружающий мир прошлого, - сообщают «Ведомости».

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Места: США
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