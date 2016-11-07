«Сомневающиеся штаты» готовы голосовать за Хиллари Клинтон

Опрос, проведенный накануне выборов президента США, показал, что большинство респондентов готовы отдать свой голос за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Согласно исследованию, Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа в штатах Мичиган, Нью-Мексико и Пенсильвания с перевесом в 5 процентов.

Во Флориде оба кандидата получили по 45 процентов голосов.

В Айове за Трампа готовы проголосовать 46 респондентов, а за Клинтон лишь 39 процентов.

В штате Огайо преимущество кандидатов составляет 1 процент, в одном случае - в пользу Клинтон, в другом - в пользу Трампа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Los Angeles Times.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года.