Сомалийские пираты освободили из плена 26 моряков

Сомалийские пираты освободили 26 моряков из Азии. Они были в плену с 2012 года.

Моряки из Китая, Филиппин, Камбоджи, Индонезии, Вьетнама были взяты в плен неподалеку от Сейшельских Островов в Восточной Африке в феврале 2012 года. Их судно затонуло по неизвестным причинам.

Сомалийская Республика перестала существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре, напоминает РИА Новости.