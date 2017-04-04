Соловьев попросил суд о домашнем аресте

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев попросил суд не заключать его под стражу.

«Прошу меня не арестовывать, очень хотелось бы, чтобы мера пресечения была — домашний арест», - цитирует его РИА «Новости».

Однако следствие настаивает на более жесткой мере пресечения, поскольку опасается, что экс-чиновник может оказать давление на свидетелей или скрыться за пределами России. В частности, по словам следователя, у Соловьева имеется недвижимость в Испании.

Экс-глава Удмуртии обвиняется во взятке на сумму более 140 миллионов рублей. Свою вину он не признает.