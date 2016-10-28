На Солнце появилась огромная дыра
По предварительному убеждению научных сотрудников, дыра, которая появилась на поверхности Солнца, не что иное, как скопление газа. Это сочетание газов не пропускает свет и создает в пространстве видимость большого темного пятна.
Стоит отметить, что и раньше удавалось наблюдать за подобными происшествиями, но в этот раз эти процессы стали видны на всех полюсах земного шара. Определено, что дыра появилась на Солнце всего за несколько минут, теперь она постепенно уменьшается в размерах, сообщает «Актуальные Новости».
Следующая новость В Кремле прокомментировали недовольство Путина провокациями против НАТО
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии