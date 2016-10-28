На Солнце появилась огромная дыра

По предварительному убеждению научных сотрудников, дыра, которая появилась на поверхности Солнца, не что иное, как скопление газа. Это сочетание газов не пропускает свет и создает в пространстве видимость большого темного пятна.

Стоит отметить, что и раньше удавалось наблюдать за подобными происшествиями, но в этот раз эти процессы стали видны на всех полюсах земного шара. Определено, что дыра появилась на Солнце всего за несколько минут, теперь она постепенно уменьшается в размерах, сообщает «Актуальные Новости».