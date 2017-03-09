На Солнце найден гигантский НЛО‍

Известный уфолог Скотт Уоринг считает, что инопланетяне находятся гораздо ближе, чем многие думают. На одной из фотографий NASA он увидел очертания гигантского космического корабля, находящегося в близости от Солнца.

Эксперт считает, что пришельцы используют солнечную энергию в качестве топлива для своего корабля, - сообщает «Экономика сегодня».

Впрочем, есть и иное объяснение странного объекта, запечатленного на снимке NASA. Им мог оказаться обычный протуберанец — плотные конденсации относительно вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем.