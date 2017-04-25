Солнечная система находится в гигантском пузыре

Исследователи NASA представили новые данные о форме магнитного поля Солнца. До сегодняшнего дня предполагалось существование космического «хвоста», но исследования показали, что по своей форме система похожа скорее на большой «пузырь».

Эксперты вели наблюдения в течение 11 лет, за это время Солнце проходит полный цикл, - сообщает «ВладТайм».

Диаметр сферической оболочки, которая образуется вследствие постоянного потока солнечного ветра, составляет, по приблизительным оценкам, 23 миллиарда миль.