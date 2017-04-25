Солнечная система находится в гигантском пузыре
Исследователи NASA представили новые данные о форме магнитного поля Солнца. До сегодняшнего дня предполагалось существование космического «хвоста», но исследования показали, что по своей форме система похожа скорее на большой «пузырь».
Эксперты вели наблюдения в течение 11 лет, за это время Солнце проходит полный цикл, - сообщает «ВладТайм».
Диаметр сферической оболочки, которая образуется вследствие постоянного потока солнечного ветра, составляет, по приблизительным оценкам, 23 миллиарда миль.
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