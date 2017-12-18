Солнечная активность достигла минимума раньше срока
Ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН обнаружили, что солнечная активность достигла минимального порога на полтора года раньше, чем прежде.
Отмечается, что ни одна магнитная буря, зафиксированная в течение последних двух месяцев, не была связана с активностью Солнца, передает «Газета.ru».
Космическая погода, считают ученые, теряет зависимость от Солнца. Главным фактором такой погоды называют солнечный ветер – поток гелиево-водородной плазмы, истекающий из солнечной короны в космическое пространство.
При изменении скорости или плотности потока меняется давление, которое ветер оказывает на магнитное поле Земли. Поэтому магнитные бури отражают изменения скорости солнечного ветра.
Ранее стало известно, что из-за снижения активности на Солнце пропали пятна.
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