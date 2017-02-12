«Солидарность» поддержит Навального на выборах президента

На президентских выборах в 2018 году кандидатуру Алексея Навального обязалось поддержать объединенное демократическое движение «Солидарность».

На съезде движения было принято решение «о присоединении к кампании в поддержку его регистрации в качестве кандидата».

«Солидарность» также требует допустить к участию в выборах президента всех оппозиционных кандидатов, - сообщает «Интерфакс».

После вынесения приговора Навальному по «делу Кировлеса» его адвокат Ольга Михайлова заявила, что согласно закону о президентских выборах ее подзащитный не сможет участвовать в избирательной кампании. Оппозиционер был приговорен к 5 годам колонии условно и штрафу в 500 тысяч рублей.

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