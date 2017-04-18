Соленая пища снижает жажду и усиливает голод

Ученые установили, что чересчур соленая пища уменьшает жажду и увеличивает чувство голода, так как человеку требуется больше энергии. А голод, в свою очередь, делает человека более агрессивным.

К таким выводам эксперты пришли в результате исследования, проведенного во время имитируемой миссии на Марс. Ученые отмечают, что количество потребляемой соли и выпиваемой воды взаимосвязаны, но никто не думал, что так, - сообщает «ФАН».

Связь между потреблением соли и питьем может повлиять на состояние организма. Так, во время поедания соленых продуктов увеличивается содержание соли в моче. Также соль запускает механизм для хранения воды в почках.