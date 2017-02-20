Солдаты НАТО снова устроили в Литве пьяную драку с местными жителями

Полиции города Клайпеда пришлось электрошокерами усмирять около десятка чешских военнослужащих, которые ввязались в драку с посетителями ночного клуба.

После того, как чешские солдаты начали задираться с посетителями и охраной клуба, была вызвана полиция, но военные не подчинились ее требованиям и оказали сопротивление, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Baltnews.lt.

Около 150 чешских военнослужащих прибыли в Клайпеду в середине января, чтобы в конце февраля принять участие в учениях по защите и обороне побережья от морского десанта потенциального «агрессора». Чехия, Польша, Венгрия и Словакия весной прошлого года договорились направлять в 2017 году по роте военных в балтийские страны.

Baltnews.lt обращает внимание, что драка в Клайпеде - не первый случай с участием натовских военнослужащих: подобные конфликты на почве злоупотребления алкоголем уже происходили в Шяуляе, Ионаве и Вильнюсе.