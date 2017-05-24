Солдат армии США десятикратно дороже российского

Министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил военные расходы США, России, Китая и Великобритании.

По его словам, на содержание одного американского военнослужащего Пентагоном в год тратится 510 тысяч долларов, Великобританией — 377 тысяч долларов, в Китае - 170 тысяч долларов, в то время как в России — 54 тысячи долларов.

Общие расходы на оборону у России также значительно меньше, чем у других стран. В частности, расходы России в 11 раз меньше, чем у США, и в три раза меньше, чем у Китая, сообщает Regnum.

Также известно, что в 2018 году общий объем военных расходов США может быть увеличен еще на 10%.