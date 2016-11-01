Соль опасна для сердца

Ученые провели ряд изучений для того, чтобы установить, насколько соль опасна для здоровья человека. Так же они попробовали выяснить, чем именно этот продукт вредит здоровью.

В итоге специалисты сумели установить, что употребление соли негативно отражается на сердце и всей сердечно-сосудистой системе. Установлено, что уменьшение количества соли в пище приводит к тому, что человек на 18 процентов имеет меньше шансов получить заболевания сердца, сообщает издание «OAnews».

В качестве позволительной ежедневной нормы соли ученые назвали шесть граммов этого продукта. Если же человек будет ежедневно употреблять значительно большее ее количество, то это в будущем может привести к гипертоническим заболеваниям, которые могут быть чреваты сердечными приступами.

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