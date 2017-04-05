США сократят финансовую помощь Украине

США сократят финансовую помощь, оказываемую Украине, заявила заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

По ее словам, новый бюджет будет меньше, чем предыдущий.

«Я предполагаю, что бюджет на международную помощь будет также меньше», — сказала Бринк в ходе конференции в Atlantic Council.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст подтвердил данную информацию, добавив, что это связано с внутренними делами США. Об этом сообщает ТАСС.