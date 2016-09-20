Сокращенные 163 тысяч сотрудников МВД перешли на службу в Росгвардию

Численность МВД РФ уменьшится на 163 тысяч сотрудников за счет их перехода на службу в Росгвардию в соответствии с указом президента РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центе МВД.

Указ о сокращении численность МВД подготовлен в рамках реализации указа президента от 5 апреля 2016 года об образовании Росгвардии, в котором оговаривается передача части полномочий и штата министерства внутренних дел.

С учетом передаваемой численности вышеуказанных подразделений в Росгвардию предельная штатная численность органов внутренних дел уменьшится на 163 005 человек, включая численность центрального аппарата МВД, которая уменьшится на 761 человека.