Сокращение пенсионеров принесет казне 1,7 трлн рублей

Новая программа правительства России по повышению пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в стране на 5 млн человек.

Также это позволит сэкономить бюджету России примерно 1,7 трлн рублей.

Специалисты научно-исследовательского финансового института Минфина заявили, что подобная мера даст краткосрочный финансовый эффект - трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые остаются работающими пенсионерами.

Также эксперты добавили, что если от реформы пенсионного возраста вообще отказаться, то это не позволит правительству каждый раз индексировать пенсии.

По данным института, повышение пенсионного возраста поддерживают только 21% россиян, сообщает «Известия».