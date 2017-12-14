Сокращение новогодних каникул в России признания не нашло
Госдума РФ уже в первом чтении отклонила законопроект о сокращении количества дней новогодних каникул в России.
Идея авторов проекта из партии ЛДПР заключалось в сокращении выходных дней с десяти до трех, при этом гражданам РФ предоставлялись бы дополнительные оплачиваемые отпуска на 10 календарных дней в течение года.
Авторы отмечают, что новогодние праздники негативно влияют на экономику страны, в частности, падение промышленного производства, по их данным, варьируется от 15% до 20%, передает АГН «Москва».
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