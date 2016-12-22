Соколов сообщил об увеличении в два раза тарифов по системе «Платон» в 2017 году

В 2017 году тариф по системе «Платон» вырастет в два раза, до 3 рублей 6 копеек за один километр пробега. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Максим Соколов.

- Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3 рубля 6 копеек. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем, - цитирует ТАСС выступление Соколова на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

По словам министра, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства.

- Инфраструктура построена на народные деньги, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта, - отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что благодаря системе «Платон» в государственный бюджет поступило более семи миллиардов рублей.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость Россия безвозмездно передаст Сербии шесть истребителей и 30 танков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО