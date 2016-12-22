Соколов сообщил об увеличении в два раза тарифов по системе «Платон» в 2017 году

В 2017 году тариф по системе «Платон» вырастет в два раза, до 3 рублей 6 копеек за один километр пробега. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Максим Соколов.

- Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3 рубля 6 копеек. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем, - цитирует ТАСС выступление Соколова на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.

По словам министра, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства.

- Инфраструктура построена на народные деньги, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тысяч легковых автомобилей. Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта, - отметил Соколов.

Ранее сообщалось, что благодаря системе «Платон» в государственный бюджет поступило более семи миллиардов рублей.