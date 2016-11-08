Соколов и Полтавченко доложили Путину о завершении проекта ЗСД в Санкт-Петербурге

Министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко доложили президенту РФ Владимиру Путину о завершении строительства Западного скоростного диаметра и пригласили главу государства на открытие этой скоростной трассы.

- Несмотря на все сложности и проблемы, которые существовали и существуют, строительство ЗСД – это реальный показатель, что инвестор интересовался и интересуется и городом, и страной, - цитирует ТАСС выступление Полтавченко на встрече с президентом РФ в Кремле.

По словам Соколова, ЗСД – крупнейший в мире проект, «реализованный на принципах государственно-частного партнерства».

- То, что он завершился, несмотря на сложности в экономике, - это результат командной работы на всех уровнях управления. В нем принимали участие и российские банки, и иностранные подрядчики, в частности, более шести иностранных участников, в том числе финансирующих организаций, - подчеркнул министр.

Глава государства выразил надежду, что еще получит возможность поблагодарить строителей и инженеров, принимавших участие в реализации проекта.

Полтавченко отметил также, что общая стоимость Западного скоростного диаметра составила 210 миллиардов рублей, протяженность центрального участка ЗСД составит 46 км, а общая протяженность – 70 км, планируется, что пропускная способность трассы составит до 90 миллионов автомобилей в год, что в значительной степени разгрузит движение в мегаполисе.

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