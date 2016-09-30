Соколов опроверг возобновление авиасообщения между РФ и Египтом в октябре

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что в октябре не будет возобновлено авиасообщение между РФ и Египтом.

- Да, действительно, это слухи, - сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Министр добавил, что российские транспортные власти после последней инспекции египетских аэропортов пришли к выводу, что приступать к подготовке предложений об открытии авиасообщения с РФ пока рано.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено по инициативе Москвы после теракта с участием российского самолета.