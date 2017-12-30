В Сокольниках электричка сбила пытавшегося взобраться на платформу мужчину
На железнодорожной станции «Москва-3» в районе Сокольников электричка насмерть сбила мужчину.
По факту его гибели организована доследственная проверка, сообщила «РИА Новости» представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК Елена Марковская.
Происшествие случилось около трех часов ночи. Мужчина попытался взобраться на платформу, но был сбит следовавшей по направлению Мытищи – Москва электричкой. От полученных травм он скончался на месте.
24 декабря возле платформы «Удельная» в Подмосковье электропоезд насмерть сбил двух пожилых женщин.
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