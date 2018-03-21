Сожительство в России не станет официальным браком

Сожительство в России не будет приравнено к официальному браку, так как против этой инициативы выступили депутаты Госдумы.

По словам Павла Крашенникова, возглавляющего комитет по госстроительству и законодательству, данное предложение ограничивает права граждан.

Кроме того, он напомнил, что в действующем законодательстве имеется регулирование зарегистрированного брака и его правовых последствий с учетом различных жизненных обстоятельств.

Автором инициативы выступил сенатор Антон Беляков. Он предложил узаконить «фактические брачные отношения», незарегистрированные в ЗАГСе.

Если бы предложение было поддержано, то статус официально брака получили бы все пары, прожившие в гражданском браке в течение пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей».