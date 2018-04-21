МИД РФ сожалеет из-за отказа в выдаче американских виз Большому театру

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с отказом США в выдаче американских виз артистам Большого театра.

В дипведомстве отметили, что подобных ситуаций не было даже во времена холодной войны.

«Буквально два дня назад мы указывали на плачевную ситуацию с выдачей в России американских виз, которую искусственно создали власти США, что ведет к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», - пояснили в МИД.

Из-за отказа в выдаче визы были сорваны выступления в Нью-Йорке примы-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балета Яколо Тисси. Как пишет ТАСС, Москва выразила сожаление из-за политики Вашингтона.

«Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», - добавили в МИД.

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Теги:
Места: Россия, США
События: искусство, визы
Организации: МИД
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