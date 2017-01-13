РФ и США согласовали время телефонной беседы Путина и Трампа после инаугурации

Официальный представитель будущего главы Белого дома Шон Спайсер заявил, что советник Дональда Трампа Майкл Флинн согласовал с послом РФ в США Сергеем Кисляком время телефонной беседы после церемонии инаугурации американского президента.

- Речь шла о планах подготовки телефонного разговора президента России и избранного президента США после его инаугурации. Они обменялись логистической информацией по поводу того, как осуществить этот разговор, — цитирует Спайсера РИА «Новости».

Официальный представитель Трампа уточнил также, что вопрос обсуждался еще 28 декабря.