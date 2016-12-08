В ЕС согласовали план безвизового режима для Украины и Грузии
Совет ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно плана предоставления безвизового режима Украине и Грузии.
В соответствии с требованиями Совета ЕС, в плане предусмотрен механизм приостановки безвизового режима в экстренных случаях. Он может быть задействован по инициативе или требованию одного из членов сообщества.
Соглашение было подписано поздно вечером 7 декабря. Накануне глава Совета ЕС отметил, что сообщество рискует своей репутацией, отказывая Украине и Грузии в вознаграждении за «болезненные реформы», передает Reuters.
Следующая новость В Минобороны опровергли сообщения о причинах крушения Су-33
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии