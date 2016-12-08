В ЕС согласовали план безвизового режима для Украины и Грузии

Совет ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно плана предоставления безвизового режима Украине и Грузии.

В соответствии с требованиями Совета ЕС, в плане предусмотрен механизм приостановки безвизового режима в экстренных случаях. Он может быть задействован по инициативе или требованию одного из членов сообщества.

Соглашение было подписано поздно вечером 7 декабря. Накануне глава Совета ЕС отметил, что сообщество рискует своей репутацией, отказывая Украине и Грузии в вознаграждении за «болезненные реформы», передает Reuters.