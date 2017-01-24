ФРГ не согласна на отмену санкций против РФ в обмен на сокращение вооружений

Германия против отмены санкций в отношении России в обмен на сокращение ядерного вооружения. Об этом заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ранее Украина избавилась от своего ядерного оружия, получив от России письменное заверение в уважении ее границ. Однако ситуация с Крымом якобы свидетельствует о том, что Москва нарушила свое обещание.

По мнению министра, подобные договоренности не работают, поэтому Германия не поддержит сделку в отношении санкций, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее предложение ослабить санкции в отношении России взамен на заключение двустороннего договора о сокращении ядерного оружия высказал президент США Дональд Трамп.