ФРГ не согласна на отмену санкций против РФ в обмен на сокращение вооружений
Германия против отмены санкций в отношении России в обмен на сокращение ядерного вооружения. Об этом заявила министр обороны страны Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, ранее Украина избавилась от своего ядерного оружия, получив от России письменное заверение в уважении ее границ. Однако ситуация с Крымом якобы свидетельствует о том, что Москва нарушила свое обещание.
По мнению министра, подобные договоренности не работают, поэтому Германия не поддержит сделку в отношении санкций, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее предложение ослабить санкции в отношении России взамен на заключение двустороннего договора о сокращении ядерного оружия высказал президент США Дональд Трамп.
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