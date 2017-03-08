Содержащееся в красном вине вещество замедляет старение мозга

Употребление красного вина способствует замедлению старения мозга, утверждают ученые из Политехнического университета Вирджинии.

По данным исследования, в красном вине содержится ресвератрол — вещество, которое предохраняет от разрушения синапсы, передающие сигналы от мозга мускулам. Такое же влияние на мозг оказывают физические упражнения и ограничение питания.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что грызуны в питание которых ученые включили ресвератрол, через год имели более здоровые нервно-мышечные соединения, чем их сородичи.

По словам одного из авторов исследования доцента Грегорио Вальдеса, это открытие позволит понять механизм возрастной деградации нейронных цепей.

Вместе с тем содержание в вине ресвератрола недостаточно для достижения положительного эффекта, сообщает «РИА Новости».

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