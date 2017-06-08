Сочувствие Катару может стоить жителям Бахрейна свободы
Власти Бахрейна приняли решение наказывать жителей страны за публичное высказывание поддержки Катару.
Согласно заявлению министерства внутренних дел страны, поддержка Катара будет наказываться штрафом или заключением под стражу на срок до пяти лет, сообщает «Национальная служба новостей».
5 июня восемь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Сначала о своем решении заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские эмираты, а позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий. Основная претензия - поддержка катарскими властями исламских террористов, против которых борется коалиция государств под началом США.
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