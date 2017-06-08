Сочувствие Дональда Трампа возмутило иранского министра
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф раскритиковал соболезнования президента США Дональда Трампа в связи с двойным терактом в Тегеране.
По его словам, проявление сочувствия со стороны Белого дома выглядит противоречиво на фоне санкций против Ирана, борющегося с террористами, которых поддерживают США. «Народ Ирана отвергает такое заявление о дружбе», - цитирует «Экономика сегодня» запись Зарифа в Twitter.
Накануне в столице Ирана произошел двойной теракт. Его жертвами, согласно последним данным, стали 13 человек. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России).
Стражи Исламской революции обвинили в поддержке террористов Саудовскую Аравию и усмотрели связь между терактами и недавней встречей саудовского и американского лидеров.
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