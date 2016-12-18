Сочинцы спасают пальмы после снегопада

Власти Сочи попросили у горожан помощи в очистке растущих в городе пальм от снега.

Обильный снегопад накрыл Сочи в ночь на воскресенье. Спасением субтропических растений администрации города и районов занялись сразу после расчистки дорог. Коммунальщикам помогают волонтеры.

«Власти курорта призывают сочинцев присоседиться к этой работе на своих придомовых территориях», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы сочинской администрации.