Сочинцы спасают пальмы после снегопада
Власти Сочи попросили у горожан помощи в очистке растущих в городе пальм от снега.
Обильный снегопад накрыл Сочи в ночь на воскресенье. Спасением субтропических растений администрации города и районов занялись сразу после расчистки дорог. Коммунальщикам помогают волонтеры.
«Власти курорта призывают сочинцев присоседиться к этой работе на своих придомовых территориях», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы сочинской администрации.
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