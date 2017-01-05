В сочинской Красной Поляне торжественно открылось первое в России легальное казино

На церемонии открытия первого в России легального казино генеральный директор ОАО «Красная Поляна» Александр Саурин заявил, что уникальный проект «Сочи Казино и Курорт» удалось реализовать в рекордно короткие сроки, что ежегодно будет приносить в бюджеты всех уровней не менее полумиллиарда рублей.

- За короткий период реализован уникальный проект. Здесь будут работать 1100 человек. Ежегодно в бюджеты всех уровней будет поступать полмиллиарда рублей, - цитирует Саурина «Интерфакс».

В свою очередь генеральный менеджер «Сочи Казино и Курорт» Стюарт Мак Лафлин сообщил, что в казино 569 самых передовых игровых автоматов, 70 игровых столов, 10 из которых - для покера.

По его словам, максимальная вместимость казино Сочи до двух тысяч человек. Казино имеет отдельный покерный клуб, театр кабаре, конференц-зал, два ресторана.