На Сочинском инвестиционном форуме заключено 215 соглашений на 704 млрд рублей

Более четырех тысяч специалистов из 43 стран приняли участие в международном инвестиционном форуме в Сочи. На полях мероприятия заключено 215 соглашений на общую сумму 704 миллиарда рублей. Такую статистику озвучил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

- Что касается итогов форума, то по всеобщей оценке, отзывам, которые мы имеем, форум прошел успешно, все довольны. Инфраструктура сработала великолепно. И основная инфраструктура, которая обслуживала непосредственно форум, и туристическая, транспортная. В форуме приняли участие более 4 тысяч. участников из 43 стран мира. Заключено 215 соглашений на общую сумму 704 миллиарда рублей. Форум востребован по-прежнему, полезен, несмотря на то, что у нас количество форумов в Российской Федерации стало больше, — цитирует Козака RT.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Международного инвестиционного форума в Сочи выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.