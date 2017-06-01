Сочинских отельеров будут наказывать за закрытие доступа к пляжам

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что горожане и туристы должны иметь свободный доступ на муниципальные пляжи.

Руководство отелей и санаториев, которые арендуют данные зоны отдыха и при этом пытаются сделать проход туда платным, будет привлекаться к административной ответственности. Владельцев ждет наказание вплоть до ареста на 15 суток, сообщается на сайте администрации города.

Сочинские власти опубликовали телефон «горячей линии», по которому горожане и туристы могут пожаловаться на подобные нарушения закона.

Предполагается, что нынешним летом в Сочи отдохнут около четырех миллионов человек.