Сочинских отельеров будут наказывать за закрытие доступа к пляжам
Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что горожане и туристы должны иметь свободный доступ на муниципальные пляжи.
Руководство отелей и санаториев, которые арендуют данные зоны отдыха и при этом пытаются сделать проход туда платным, будет привлекаться к административной ответственности. Владельцев ждет наказание вплоть до ареста на 15 суток, сообщается на сайте администрации города.
Сочинские власти опубликовали телефон «горячей линии», по которому горожане и туристы могут пожаловаться на подобные нарушения закона.
Предполагается, что нынешним летом в Сочи отдохнут около четырех миллионов человек.
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