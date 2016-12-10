Сочи завалило снегом

В Сочи выпало рекордное за последние пять лет количество снега. Осадки начались в субботу утром, а к концу дня высота покрова достигла 63 сантиметров.

На очистку улиц брошены все силы - погрузчики, самосвалы, снегоочистители, сообщает РИА Новости.

По данным администрации, отдельно ведутся работы на территориях горнолыжных курортов, которые уже открыли трассы для тестовых катаний.

По данным синоптиков, завтра снегопад продолжится.

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