Сочи завалило снегом
В Сочи выпало рекордное за последние пять лет количество снега. Осадки начались в субботу утром, а к концу дня высота покрова достигла 63 сантиметров.
На очистку улиц брошены все силы - погрузчики, самосвалы, снегоочистители, сообщает РИА Новости.
По данным администрации, отдельно ведутся работы на территориях горнолыжных курортов, которые уже открыли трассы для тестовых катаний.
По данным синоптиков, завтра снегопад продолжится.
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