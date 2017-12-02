В Сочи открылся горнолыжный сезон
2 декабря в Сочи официально стартовал горнолыжный сезон, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Он сказал: «Горнолыжные курорты Красной Поляны – это сегодня, действительно, курорты мирового класса. Качество трасс, их безопасность, протяженность, разнообразие привлекают туристов со всей страны».
Глава региона добавил, что в новогодние праздники курорт посетят 360 тысяч гостей, передает «РИА Новости». В этом году в Сочи откроются зоны для фрирайда, трассы для новичков и зоны для катания на санках.
Правительство Краснодарского края планирует создать еще один доступный горнолыжный курорт в Лагонаки. В сторону курорта уже открыли новую дорогу.
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