В Сочи нашли второго унесенного в море ребенка
Вблизи Сочи спасатели нашли тело четырехлетней девочки, которую унесло в море бурным течением реки.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, ребенок обнаружен в районе пляжа «73-й километр» в 500 метрах от берега.
В настоящее время ведутся мероприятия по транспортировке тела.
3 августа семья с двумя детьми преходила горную реку вброд. Сильным течением реки двух детей унесло в море. Тело 15-летнего мальчика нашли 4 августа, девочку обнаружили 5 августа.
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