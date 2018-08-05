В Сочи нашли второго унесенного в море ребенка

Вблизи Сочи спасатели нашли тело четырехлетней девочки, которую унесло в море бурным течением реки.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, ребенок обнаружен в районе пляжа «73-й километр» в 500 метрах от берега.

В настоящее время ведутся мероприятия по транспортировке тела.

3 августа семья с двумя детьми преходила горную реку вброд. Сильным течением реки двух детей унесло в море. Тело 15-летнего мальчика нашли 4 августа, девочку обнаружили 5 августа.