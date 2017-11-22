В Сочи началась встреча трех президентов

Лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Рухании Реджеп Тайип Эрдоган встретились на трехстороннем саммите в Сочи. Переговоры посвящены урегулированию ситуации в Сирии.

Президенты намерены обсудить запуск политического процесса в ближневосточном государстве, гуманитарное содействие, положение дел в зонах деэскалации, а также вопросы проведения Конгресса сирийского национального диалога, передает «Интерфакс».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, по окончании трехсторонней встречи Путин побеседует с Рухани.

Ранее сообщалось, что в Сочи с коротким визитом приезжал президент Сирии Башар Асад. Его диалог с Путиным продлился около четырех часов.