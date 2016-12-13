Сочи лишили права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года
Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе чемпионата мира 2017 года из российского Сочи в другое место.
«IBSF решила перенести чемпионат мира – 2017 из Сочи в другое место, которое будет определено в ближайшие дни», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы федерации.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет по итогам доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена рекомендовал федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований на территории Российской Федерации.
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