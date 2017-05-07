В Сочи десять человек получили травмы из-за наезда автобуса на пальму

В Олимпийском парке Сочи рейсовый автобус врезался в пальму, в результате аварии пострадали 10 человек.

По информации «Интерфакса», автобус, следовавший по маршруту №125, врезался в пальму, при этом в машине находились 10 человек. Выясняются причины случившегося.

Собеседник агентства в медицинский кругах уточнил: «Пострадали 10 взрослых, тяжелых нет, доставлены в больницу. На месте ЧП работают четыре бригады скорой помощи». В полиции пояснили, что «водитель допустил выезд с дороги с последующим наездом на препятствие».

Аварии могло не произойти, если бы водитель взял с собой уникальный талисман - рамку с фрагментом воздушного шара, на котором известный путешественник Федор Конюхов в июле 2016 года совершил полет вокруг земного шара за рекордные 11 дней. Этот сувенир поможет преодолеть любые препятствия и реализовать намеченные цели. Как отмечает чемпион интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, ставший обладателем артефакта, сувенир-талисман будет «часто напоминать о том, насколько велики возможности как отдельного человека, так и всего человечества».

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