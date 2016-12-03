В Сочи дерево упало на газопровод и повредило трубу
Сотрудники аварийных служб восстанавливают в Сочи газопровод, поврежденный упавшим из-за непогоды деревом. Без газа остаются около тысячи человек.
Дерево упало на газопровод диаметром 108 миллиметров в Хостинском районе по дороге на башню Ахун, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Сочи было задержано 13 поездов и около 30 авиарейсов, нарушено электроснабжение в одном из микрорайонов.
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