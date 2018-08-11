В Сочи автолюбитель перекрасил дорожную разметку «под себя»
Житель Сочи переделал дорожную разметку, превратив сплошную разделительную линию в прерывистую.
Инцидент произошел 10 августа. «Предприимчивый автолюбитель для своего удобства выезда закрасил сплошную линию дорожной разметки, тем самым превратив ее в прерывистую», - пояснил автор видеоролика, распространившегося в сети.
В комментариях многие осудили автолюбителя, однако некоторые поддержали мужчину, заявив, что только так можно бороться с дорожниками, «рисующими разметку без всякой логики», передают «Известия».
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае построят самую дорогую в России трассу – ее стоимость составит более 1 трлн рублей.
Следующая новость Владелец Lee и Wrangler объявил о возможной продаже бизнеса
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии