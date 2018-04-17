Сочи атаковали мраморные клопы

Нашествие сельскохозяйственного вредителя вынудило местные власти ввести режим чрезвычайной ситуации.

Глава города Анатолий Пахомов провел расширенное заседание с участием представителей садоводческих товариществ, ТСН, гаражных кооперативов и руководителей санитарно-курортной отрасли, на котором обсуждались меры борьбы с насекомыми.

В Сочи сформированы десятки рабочих групп по уничтожению вредителя. Они уже получили в свое распоряжение инсектициды, необходимое оборудование и технику и приступили к обработке растений, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».