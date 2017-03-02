Собянин: виновные в ЧП на Калужском шоссе будут наказаны

Столичный градоначальник Сергей Собянин отреагировал на обрушение тоннеля в Новой Москве – на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о начавшейся проверке обстоятельств происшествия и пообещал привлечь к ответственности виновных.

«Проведем проверку, виновные будут привлечены к ответственности», - приводит «Интерфакс» комментарий Собянина на его странице в социальной сети.

По информации пресс-службы столичного департамента здравоохранения, в результате обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе один человек погиб, трое получили травмы. «Один человек погиб, еще трое пострадавших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести», - цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы.

Работы по реконструкции второго участка Калужского шоссе, в том числе, на аварийном участке, должны быть завершены до конца 2017 года.