Собянин: виновные в ЧП на Калужском шоссе будут наказаны
Столичный градоначальник Сергей Собянин отреагировал на обрушение тоннеля в Новой Москве – на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он сообщил о начавшейся проверке обстоятельств происшествия и пообещал привлечь к ответственности виновных.
«Проведем проверку, виновные будут привлечены к ответственности», - приводит «Интерфакс» комментарий Собянина на его странице в социальной сети.
По информации пресс-службы столичного департамента здравоохранения, в результате обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе один человек погиб, трое получили травмы. «Один человек погиб, еще трое пострадавших госпитализированы в состоянии различной степени тяжести», - цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы.
Работы по реконструкции второго участка Калужского шоссе, в том числе, на аварийном участке, должны быть завершены до конца 2017 года.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии