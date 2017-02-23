Собянин: при сносе «хрущоб» москвичей не отправят на выселки

Жителей подлежащих сносу пятиэтажек переселят в квартиры в том же районе, сказал столичный градоначальник Сергей Собянин в своем твиттере.

По словам мэра, перед тем, как включать тот или иной квартал в программу сноса, власти будут обязательно советоваться с местными жителями.

«Ни на какие выселки людей отправлять не будут. Это исключено», - приводит «Интерфакс» запись Сергея Собянина на его странице в твиттере.

В минувшую среду на заседании президиума правительства Москвы мэр сообщил, что новая программа по ликвидации пятиэтажек предполагает снос еще около 8 тысяч «хрущоб».